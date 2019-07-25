Нурмагомедов рассказал о ненависти к спорту после смерти Дадашева

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть соотечественника — боксера Максима Дадашева. Боец поделился мнением в своем Instagram-аккаунте.
«Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем», — написал 30-летний Нурмагомедов. Он также выразил соболезнования семье боксера.
23 июля Дадашев скончался от полученных в боксерском поединке травм в одной из больниц США. Врачи пытались спасти жизнь россиянина. Ему была проведена операция по удалению отека мозга.
20 июля Дадашев проиграл пуэрториканцу Сабриелю Матиасу: секундант россиянина остановил бой в 11-м раунде, посчитав, что Дадашев пропустил слишком много ударов. После окончания поединка российский боксер потерял сознание и был госпитализирован.
Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. На его счету 27 побед в 27 поединках. 7 сентября ему предстоит защитить титул в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC в Абу-Даби.