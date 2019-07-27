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Джонсон и Трамп встретятся

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Борис Джонсон и Дональд Трамп

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп встретятся в августе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-Стрит.

Встреча пройдет во время саммита G7 во французском городе Биарицц. Другие подробности пока неизвестны.

В телефонном разговоре, который прошел в пятницу, 26 июля, лидеры двух стран обсудили напряженность в отношениях с Ираном и необходимость совместной работы по этому вопросу. Помимо этого, Трамп вновь выразил уверенность, что Джонсон будет отличным премьер-министром.

Ранее Дональд Трамп назвал Бориса Джонсона «жестким и умным», а также выразил надежду, что он закончит Brexit. Помимо этого, американский лидер подчеркнул, что Джонсона часто сравнивают с ним и даже называют «британским Трампом».

Борис Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании 24 июля.

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