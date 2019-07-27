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Уехавшая на скорой Цой показала окровавленную из-за травмы ногу

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Певица Анита Цой рассказала о травме, из-за которой она была вынуждена уехать на машине скорой помощи с музыкального фестиваля «Жара». Соответствующее видео она выложила в Instagram.

Цой поблагодарила за слова поддержки и заверила, что она чувствует себя хорошо. По ее словам, самое обидное — это то, что травма произошла на «пустом месте». Певица призналась, что она шла после красной ковровой дорожке и зацепилась большим пальцем ноги за ступеньку на лестнице. «Вырвала с мясом ноготь. Море крови», — поделилась Цой с подписчиками.

В качестве доказательства певица прикрепила видео с фестиваля, где она снимает окровавленную обувь с поврежденной ноги, а из пальца идет кровь. На следующих кадрах рану Цой обрабатывают врачи. Они поясняют, что ноготь большого пальца полностью вырван.

Кроме того, артистка объяснила странное поведение концертного директора, который снимал происходящее на видео. Она объяснила, что видеозапись велась для врачей, чтобы им было проще начать лечение. Певица добавила, что в субботу, 27 июля, она уже выйдет на сцену, хотя в настоящий момент не может передвигаться без посторонней помощи.

26 июля сообщалось, что певица покинула зал, где в VIP-ложе смотрела выступление Григория Лепса, на носилках. По свидетельствам очевидцев, у Цой была перевязана нога, а бригаде скорой помощи пришлось поднимать певицу с пола.

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