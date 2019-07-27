США потребовали от «криптовалютного короля» Винника 100 миллионов долларов

От гражданина России Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, потребовали 100 миллионов долларов за нарушение американских законов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.

Обвиняемыми по иску проходят сам Винник и предположительно принадлежавшая ему онлайн-биржа BTC-e, которая занималась анонимной торговлей криптовалютами. По словам прокуроров, биржа нарушала американский закон о банковской тайне.

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Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В марте и апреле 2018-го мужчина обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

В конце 2017 года Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции мужчины в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Однако на данный момент он все еще находится в этой европейской стране под арестом.

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