«Криптовалютный король» Винник покончил с трехмесячной голодовкой

Россиянин Александр Винник, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, а в России — в мошенничестве, прекратил голодовку в Греции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, россиянин, находящийся под стражей в греческой больнице в городе Пирей, прекратил свою акцию после их встречи. Она рассказала, что мужчина очень похудел и выглядит изможденным.

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Винник начал в тюрьме голодовку против судебного произвола в конце ноября 2018 года. Он требует отправки на родину.

В июле того же года сообщалось, что греческий суд разрешил выдать россиянина Москве. До этого он также разрешил выдать Винника Франции. Там его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки.

Кроме того, в конце 2017 года Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции мужчины в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Окончательное решение о его судьбе должен принять министр юстиции Греции.

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В марте и апреле 2018-го мужчина обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

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