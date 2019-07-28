Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных российских флотоводцев

Министерство обороны России создало на своем сайте специальный раздел, посвященный выдающимся советским и российским флотоводцам.

Проект под названием «Они Россию выводили в океан» был опубликован ко дню Военно-морского флота.

На портале опубликованы уникальные фотографии, наглядно рассказывающие о жизни адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и многих других. Многие снимки публикуются впервые.

13 июля на сайте российского военного ведомства появился проект с рассекреченными документами, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. До этого были опубликованы аналогичные разделы, рассказывающие об освобождении Минска, Крыма и блокадного Ленинграда.

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