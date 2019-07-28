Магистральную трубу «Газпрома» прорвало

В Коми прорвало магистральный газопровод «Пунга — Вуктыл — Ухта-2», после чего произошло возгорание. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в 40 километрах от компрессорной станции. Разрыв трубы диаметром 1400 миллиметров случился на 338-м километре газопровода около 14:00 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что из-за прорыва отключен участок газопровода между 338-м и 379-м километром. Проводятся аварийно-восстановительные работы. По данным Минэнерго, в результате происшествия никто не пострадал. Снижения поставок газа потребителям не наблюдается.

Инцидент в Коми — седьмая по счету авария на магистральных объектах «Газпрома» с начала 2019 года. Первая произошла в январе на стройке расширения газопровода «Грязовец — Выборг». Вторая случилась в феврале во время ремонта магистрального конденсатопровода «Уренгой — Сургут».

Третья авария также произошла в феврале — на лупинге газопровода «Петровск — Елец», четвертая была зафиксирована в марте на магистральном газопроводе «Ямбург — Тула-2», пятая — в Свердловской области на газопроводе «Ямбург — Поволжье».

Шестая и седьмая аварии произошли в мае и июне в Пермском крае на магистральном газопроводе «Северные районы Тюменской области — Урал» и на газопроводе «Пунга — Вуктыл — Ухта-2».

Между тем за весь 2018 году таких аварий произошло только 10. Однако и это как минимум в два раза больше, чем показатели 2017 года, отмечает агентство.

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