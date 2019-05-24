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В Пермском крае загорелся газопровод

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В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв газопровода, из-за чего начался пожар. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Авария произошла 24 мая в 3 часа 45 минут. Труба диаметром 1,4 метра разорвалась на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал, после этого начался пожар. В результате произошедшего был отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр.

Газопроводом управляет дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром трансгаз Чайковский». Как уточнили в Минэнерго, в результате возгорания никто не пострадал, последствий для потребителей нет.

Местные жители рассказали, что видят зарево в районе соседних населенных пунктов Вереино и Мульково. В местном управлении МЧС сообщили, что ближайший лесной массив находится в семи километрах от места происшествия, угрозы распространения пожара нет.

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