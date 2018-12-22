В Якутии взорвался газопровод

В Намском районе Якутии произошел прорыв, а затем возгорание газопровода. об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел примерно в 08:30 по местному времени (02:30 по московскому) на первой ветке газопровода линии Якутск–Таастах. По данным МЧС, первыми аварию заметили пилоты «Аэрофлота».

К ветке подключено три якутских села: Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Сообщается, что происшествие не привело к нарушению газоснабжения жителей.

Через четыре часа после взрыва выгорание газа завершилось. В результате происшествия никто не пострадал, следствие начало проверку по факту случившегося.

в 2016 году газопровод взорвался в Жуковском районе Калужской области. Пламя достигало несколько десятков метров в высоту, однако в результате никто не пострадал.

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