Представитель Зеленского рассказал о его усталых глазах

Работу президента Украины Владимира Зеленского осложняет отсутствие системы государственного управления. Об этом рассказал постоянный представитель Киева в контактной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный в интервью изданию «Левый берег».

«Знаете, у него [Зеленского] очень усталые глаза. Я почувствовал эту колоссальную перенасыщенность информацией. Я видел, как ему трудно раскладывать все это по полочкам», — сказал он. «Не его вина, что у нас [на Украине] институционально все разобрано», — отметил постпред.

Бессмертный объяснил, что бывший президент Петр Порошенко замкнул на себе всю систему государственного управления. «Петр Алексеевич был ранее министром иностранных дел и он разбирался в этом очень хорошо. Но минус этой ситуации — он считал, что он единственный разбирается в делах», — пояснил постпред.

Материалы по теме Шаткий триумф Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

В результате после ухода экс-главы государства МИД, Совет национальной безопасности и обороны, Верховная Рада оказались не функциональны, а новая команда еще не успела наладить заново все механизмы, считает Бессмертный.

В конце июня Зеленский заявил, что недоволен деятельностью внешнеполитического ведомства страны и узнает о «международных шагах» Украины через соцсети. Так он отреагировал на решение главы МИД Павла Климкина не согласовывать с ним ответ на ноту Москвы по поводу задержанных украинских моряков. Президент также обратился к главе правительства с просьбой привлечь министра к дисциплинарной ответственности, однако Климкин ушел в бессрочный отпуск, тем самым досрочно прекратив работу на своем посту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!