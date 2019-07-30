Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, передает телеканал ABC News в Twitter.

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 30 июля 2019, 14:16

«Это новая история, я услышал о ней вчера вечером. Я не знаю подробностей. Я разберусь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

28 июля июля Навальный, находящийся под административным арестом, был госпитализирован в московскую ГКБ 64 с острой аллергической реакцией. У него сильно отекло лицо и покраснела кожа. На следующий день он был выписан, блогера вернули в спецприемник, где он отбывает 30 суток за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции.

По утверждению представителя Навального, ранее тот не жаловался на какую-либо аллергию.

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