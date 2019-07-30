В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка

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Малкон

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, какое отношение у команды может вызвать трансфер нападающего «Барселоны» Малкома. Слова функционера приводит «Фонтанка».

Журналисты напомнили Медведеву о конфликте, который возник в клубе после переезда форварда Халка в 2012 году. Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.

«У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян», — сказал Медведев. Он заметил, что Малком в случае перехода в «Зенит» быстро вольется в состав. «Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки», — продолжил гендир клуба. Отдельно он подчеркнул, что зарплата Малкома не будет слишком высокой. «Он будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита"», — заявил Медведев.

О переговорах «Зенита» и «Барселоны» по поводу Малкома стало известно 29 июля. Испанская Marca отмечала, что каталонцы рассчитывают продать бразильца не менее чем за 40 миллионов евро. Медведев в тот же день подтвердил, что российский клуб действительно заинтересован в форварде, однако платить за него 40 миллионов не собирается.

Малком выступает за «Барселону» с лета 2018 года, однако не имеет прочного места в основном составе команды. В сезоне-2018/2019 22-летний бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.

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