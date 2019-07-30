Путин упростил жизнь автомобилистам

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне получили возможность выбора способа получения автомобильных госномеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятым изменениям, автовладельцы имеют право получать номера как в подразделениях ГИБДД, так и у изготовителей знаков. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

25 июня Верховный суд постановил, что если водитель самостоятельно удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление автомобилем с подложными номерами. За это грозит лишение прав на срок до года.

Ранее стало известно, что российским водителям, которые регулярно нарушают ПДД или были лишены водительских прав, решили запретить пользоваться сервисами каршеринга. Представители каршеринговых компаний поддержали инициативу, но предупредили, что может появиться нелегальный рынок продажи водительских аккаунтов.

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