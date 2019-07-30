Воробьев рассказал о стратегическом значении путепроводов

Путепроводы имеют стратегически важное значение для Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Московские центральные диаметры — это очень качественный и, я уверен, удобный проект для людей. Надеюсь, что он даст свой положительный эффект, как и наша совместная работа по общественному транспорту», — сказал Воробьев.

Он отметил, что к настоящему моменту удалось значительно улучшить дорожную ситуацию в Долгопрудном, Химках и Одинцово. «Осенью завершится строительство путепроводов в Балашихе и Реутове», — напомнил он.

Ранее Воробьев проинспектировал строительство путепровода в Реутове, который свяжет две дороги — М-7 «Волга» и Носовихинское шоссе. Глава региона отметил, что объект будет сдан раньше срока. Протяженность путепровода — 1,2 км.