Американский астронавт запечатлел разрушение «Прогресса»

Астронавт из США Ник Хейг запечатлел разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции (МКС). Об этом он рассказал в своем Twitter.

«Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут — мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», — поделился впечатлениями астронавт.

Как отмечает РИА Новости, «Прогресс МС-11» покинул МКС 29 июля, после чего был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Части корабля упали в южной части Тихого океана.

В июле житель Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки с МКС корабля «Союз МС-13». На записи видна станция и корабль за восемь минут до стыковки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!