Раскрыты самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере

Аналитики перечислили самые частые интернет-запросы российских зрителей о вселенной «Гарри Поттера». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные проекта «Кино Mail.ru».

Выяснилось, что россияне чаще всего интересуются заклинанием против дементоров, местожительства заглавного героя и именем актера, сыгравшего Северуса Снейпа.

Среди самых необычных вопросов оказались уточнения, как быть, если встретишь дементора в реальной жизни, а также почему главный злодей Волан-де-Морт не прятал свои крестражи в России.

Уточняется, что отчет составлен на основе запрсов, адресованных голосовому помощнику.

В декабре 2018 года стал известен список самых смешных поисковых запросов россиян.

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