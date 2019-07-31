У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» заинтересовался нападающим «Барселоны» Малкомом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ливерпульцы предложили «Барселоне» 40 миллионов евро за бразильца и готовы увеличить эту сумму. Руководство каталонцев, в свою очередь, хочет убедить Малкома провести переговоры с другими клубами, а не только с «Зенитом», который также заинтересован в его трансфере.

О переговорах «Зенита» и «Барселоны» по поводу Малкома стало известно 29 июля. Испанская Marca отмечала, что каталонцы рассчитывают продать бразильца не менее чем за 40 миллионов евро. Генеральный директор российского клуба Александр Медведев в тот же день подтвердил, что российский клуб действительно заинтересован в форварде, однако платить за него 40 миллионов не собирается.

Малком выступает за «Барселону» с лета 2018 года, однако не имеет прочного места в основном составе команды. В сезоне-2018/2019 22-летний бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.

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