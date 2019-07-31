Мигрантов научат сексу с немками

В Германии стали обучать сексуальному поведению беженцев из тех стран,где публичные проявления любви запрещены, а изнасилование в браке не считается преступлением. Об этом сообщил The Local.

В одном из специально созданных видеороликов объясняется разница между сексуальным согласием и изнасилованием. «Это похоже на предложение выпить чашку чая. Если она отвечает "Да, хорошая идея", то это означает согласие. Если же она колеблется, то вы можете приготовить чай и спросить снова. Если же она говорит "Нет, спасибо",- то не заваривайте чай и не сердитесь», — говорится в ролике.

В другом видео студенты смотрят сцену встречи мужчины и женщины в ночном клубе. Сначала они пьют, смеются, танцуют и целуются. Затем атмосфера в комнате и на экране быстро меняется, а мужчина отвозит женщину домой, запирает дверь и насилует ее. После окончания видео тридцатилетние мужчины, прибывшие в Берлин из Сирии, Ирака и Афганистана, комментируют увиденное, а затем педагоги объясняют им состав преступления. Отмечается, что участники четырехчасового курса под названием «Вместе за безопасность», который в настоящее время проводится только в Берлине, добровольно присоединились к занятиям.

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В июне сообщалось, что шведское государство инвестирует пять миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов. Средства идут на сайт под названием Youmo, посвященный «здоровью, сексуальности и равенству полов». Материалы, представленные на сайте, можно прочитать на шведском, арабском, сомалийском и дари. Они проиллюстрированы картинками, где фигурируют темнокожие мужчины и женщины-блондинки с европейской внешностью.

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