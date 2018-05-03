Мир
 
Последние новости
Россиянам подготовили новый налог
Итальянцев призвали поедать расплодившихся болотных бобров
Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество
Чиновники Татарстана отказались раскрыть доходы и уволились
Российского видеоблогера-миллионера нашли мертвым
В Армении полковник полиции пошел на ограбление банка
Названы города России с самыми дорогими «футбольными» квартирами
В Германии началось строительство «Северного потока-2»
Подземный тоннель в Шереметьево показали на видео  
В США назвали главные достоинства Су-57
Новости партнеров

Иммигранток в Швеции научат заниматься сексом

Перейти в «Мою Ленту»

Шведские власти профинансируют создание серии обучающих фильмов о сексе, физиологии и репродуктивных правах для иммигранток. Об этом сообщает The Local.

Ассоциация сексуального образования получит от правительства 3,7 миллиона крон (более 400 тысяч долларов) на производство обучающих материалов. Такое заявление сделала министр здравоохранения Швеции Анника Страндхалл (Annika Strandhäll).

«Как выяснилось, многие из новоприбывших женщин приезжают из стран с совершенно другими социальными нормами, законами и правилами», — сказала она. Страндхалл также подчеркнула, что этот проект позволит иммигранткам понять, как действует репродуктивное право в Швеции.

Ассоциация выпустит серию фильмов на разных языках, пишет издание. Кроме того, для переводчиков будут проводиться специализированные курсы по этой теме.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, под репродуктивным правом подразумевается право мужчин и женщин на получение информации и на доступ к безопасным, эффективным, недорогим способам регулирования рождаемости, в соответствии с их выбором, а также право на доступ к надлежащим службам здравоохранения, которые могут обеспечить для женщин безопасную беременность и роды, и создать для супружеских пар наилучшие возможности для того, чтобы иметь здорового ребенка.

Вплоть до 2015 года правительство Швеции положительно относилось к миграции. Однако после того, как волна беженцев докатилась до рубежей королевства, политика властей резко изменилась. Мигранты, которым отказали в убежище, лишились права на денежные выплаты и жилье. В результате более 12 тысяч человек, которым грозила депортация, стали нелегалами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sweden makes sex info films for immigrants
Французы нашли способ перекрыть поток детей-мигрантов
Мигрантов в Швеции посадили за групповое изнасилование в прямом эфире
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Будет больно

Самые жестокие смертные казни со всего мира
17:14Сегодня

Испанские баски-террористы сдались

14:00Сегодня

Песчаная буря в Индии убила более 80 человек

16:48Сегодня

Американцам подготовили жесточайший закон об абортах

Мир00:0225 апреля

Папка с усами

Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
14:43Сегодня

Китай объяснил появление своих ракет на спорных островах

15:22Сегодня

В США призвали отомстить России кибератакой

01:44Сегодня

Российское посольство объяснило отказ от встречи с британской стороной

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
19:31 2 мая

Американский «Геркулес» потерпел катастрофу

13:57Сегодня

Трамп рассказал о преимуществе над Обамой в вопросе Северной Кореи

13:01Сегодня

Версию о птице в двигателе упавшего в Сирии Су-30 поставили под сомнение

Россия
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»
Советскому человеку промыли мозги. Что с этим делать — непонятно
Нижегородцы перекрыли дорогу из-за роста платы за ЖКХ
Серферы прокатились по затопленным улицам Владивостока
В Кремле опровергли отказ Путина от кортежа в день инаугурации
Ветеранам Великой Отечественной раздадут по 150 долларов
Полный улет
В ответ на блокировку Telegram россияне вышли на улицы и запустили самолетики
«Как так — вы не хотите рожать?!»
Россиянок отправляют в церковь за разрешением на аборт. Это не антиутопия
Все материалы
Мир
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Испанские баски-террористы сдались
Американцам подготовили жесточайший закон об абортах
Иммигранток в Швеции научат заниматься сексом
Китай объяснил появление своих ракет на спорных островах
В США призвали отомстить России кибератакой
«Ударил муж — терпи»
Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
Все материалы
Бывший СССР
«Они хотят кинуть народ»
Лидера протеста не пустили во власть. Армения замерла во всеобщей забастовке
В Армении полковник полиции пошел на ограбление банка
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолетеПриятные партнеры
У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
Украинский пожарный танк наехал на взрывчатку и поджег склад боеприпасов
В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки
На Украине переименуют две области
Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти
Все материалы
Экономика
Откройте рты
Россияне боятся говорить о своей зарплате. Это очень плохо
Россияне вернули деликатесы в свой рацион
Россиянам подготовили новый налог
Продавцы хорошего настроения
Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
Жена главы Татарстана заработала в 18 раз больше мужа
В Германии началось строительство «Северного потока-2»
Допетрили
Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так
Все материалы
Силовые структуры
На ножах
Чеченцы творили беспредел, убивали журналистов и держали в страхе Москву 90-х
«Думал, они просто потушат сигарету»
Он сделал полицейским замечание. Его жестоко избили, но подарили тортик
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимости на миллиард рублей
Таксист из поселка Пролетарий ради клиентов открыл стрельбу по конкуренту
Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд
Участковая отмахнулась от вызова, допустила убийство и пошла под суд
Все материалы
Наука и техника
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Танки и штыки
Неизвестные снимки: они захватывали Красную площадь каждый год
В США назвали главные достоинства Су-57
Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках
Все материалы
Спорт
«Мы все напились и сделали по-настоящему большую глупость»
Сборная Англии так и не стала чемпионом мира. Зато красиво отмечала победы
Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество
18-летняя регбистка упала во время матча и умерла
МОК продолжит борьбу с россиянами в суде
Игрок «Ливерпуля» захотел уничтожить Роналду
Боец ММА показательно удушила американского военного
Иньесте пообещали десятки миллионов евро за переезд в Китай
Все материалы
Культура
«Твой эгоизм такому кино может только навредить»
Бенедикт Камбербэтч о «Мстителях» и «Шерлоке», амбициях и позерстве
Всегда холодно, ничего нельзя
Европейцы учат россиян пользоваться квартирами
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
Зрители отказались считать злодеем главного антагониста «Мстителей»
Джонни Депп использовал телохранителей в качестве нянек и наркокурьеров
Назван реально существующий прообраз Пикачу
Раскрыты подробности самоубийства диджея Avicii
Все материалы
Интернет и СМИ
От колыбели до могилы
Люди прячут боль, унижение и жестокость мира. Но лицу этого не скрыть
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Половина россиян оказалась готова пожертвовать свою переписку ФСБ
Советница Трампа попыталась вступиться за коллег и унизила всех женщин
В картах Google обнаружили опасные ссылки
Вколовший себе самодельную вакцину биохакер пошел отдыхать и умер
Все материалы
Ценности
Грязные боги
Секс-символы эпохи гранжа, героина и интернет-бума
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Солдаты советской армии в тропической формеПанама-мама
Забытый головной убор из 1990-х вернулся. И это круто
H&M удовлетворит скромниц
Vogue обмазал белую модель автозагаром и возмутил общественность
Китайцы пострадали в драке за одежду грузина
Девушки оденутся в «голые» джинсы
Все материалы
Путешествия
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Юный Палаван
Русские нашли затерянный рай в Азии. Там уже весело
Дожди в ОАЭ оставят туристов сухими
Драки туристов с кенгуру встревожили австралийские власти
Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться
Все материалы
Из жизни
Веский повод для скуки
Оголенные дамы и горы снега: апрель глазами обычных людей
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Смертная казнь — для простых смертных»
Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
Туриста из Китая накажут за похищение умирающего дельфина
104-летнему австралийцу скинулись на эвтаназию
Индианку попытались вылечить от укуса змеи и похоронили заживо
Орангутан загрустил в неволе и растолстел
Все материалы
Криотерапия
Неделя якутских морозов как способ подправить систему жизненных ценностей
Забытый пикап Kia
Kia KCV-4 Mojave – машина, которая почти пошла в серию
Микролитражки для грязи
10 очень маленьких машин, переделанных в брутальные внедорожники
Неизвестные «Ниссаны»
Семь моделей марки, которые можно достать только в Японии
Хэтчбеку BMW 6 серии предложен новый базовый двигатель
Обновленный Dodge Challenger Hellcat выполнят в ретростиле
Новый Porsche Cayenne получил 462 гибридных «лошади»
Все материалы
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы