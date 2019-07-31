«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму

Украинский «Нафтогаз» подал на Россию иск в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге о компенсации убытков в связи с потерей крымских активов. «Нафтогаз» оценил ущерб в 5,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении компании.

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Украинская компания подала в суд в конце июня. Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации ущерба не раньше конца 2020 года.

Ранее трибунал заявлял, что Россия нарушила несколько положений Соглашения о защите инвестиций, забрав крымские активы «Нафтогаза». Поскольку трибунал принял решение разделить производство по жалобе на две стадии, вопрос о компенсациях будет рассматриваться во второй из них.

«Нафтогаз» инициировал арбитражное разбирательство в отношении России в октябре 2016 года на основании соглашения между правительствами двух стран о взаимной защите инвестиций. Арбитраж начат по совместному заявлению «Нафтогаза» и шести предприятий группы: «Чорноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины».

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