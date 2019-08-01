Мир
 
Последние новости
В российском регионе отказ пациенток от абортов оценили в 4 тысячи рублей
Хмурый кот с озлобленной мордой стал новой звездой соцсетей
Алексиевич совершила каминг-аут
Лесные пожары в Сибири заинтересовали следователей
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Четырехлетняя россиянка умерла в машине скорой помощи в свой день рождения
Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов
Бразилец из сборной России ответил противникам натурализации
Японцы отказались добывать российский газ
Новости партнеров

США лишили Турцию истребителей по наущению Израиля

Перейти в «Мою Ленту»
F-35

Израильские власти пролоббировали решение США отменить программу поставки Турции истребителей F-35. Об этом со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщает The Times of Israel.

Публикация издания основана на репортаже израильского телеканала Channel 12, который якобы получил эти данные от государственных служащих. По информации канала, представители еврейского государства в течение последних месяцев вели скрытую работу, чтобы склонить американские власти к принятому в итоге решению.

Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Israel reportedly lobbied Washington to drop Turkey from F-35 program
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400
США попросили Турцию не использовать российские С-400
Раскрыты потери США от выхода Турции из программы F-35
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
23:1331 июля

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

10:02Сегодня

Пожилая американка пнула полицейского и получила удар электрошокером

09:22Сегодня

Ким Чен Ын пообещал врагам страдания от новой ракеты

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
20:0931 июля

Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие

07:18Сегодня

Стали известны подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

00:39Сегодня

США ввели санкции против главы МИД Ирана

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
13:0931 июля

Дым от горящих российских лесов дошел до Монголии

21:3131 июля

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

23:4631 июля

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Россия
«Избитая голышом выбежала на улицу»
Почему в России домашние тираны бьют жен, детей и стариков — объясняет полицейский
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Победа колхозного строя»
 
Четырехлетняя россиянка умерла в машине скорой помощи в свой день рождения
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Названа причина распространения лесных пожаров в Сибири
Лесные пожары в Сибири заинтересовали следователей
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
США лишили Турцию истребителей по наущению Израиля
Пожилая американка пнула полицейского и получила удар электрошокером
Ким Чен Ын пообещал врагам страдания от новой ракеты
Наркотическая чума
 
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Стали известны подробности телефонных переговоров Путина и Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Порошенко рассказал о мечте остаться в живых
На украинские улицы вывели Нацгвардию
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Все материалы
Экономика
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Японцы отказались добывать российский газ
Экономика США дала заднюю
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Россиянам начали отказывать в займах «до получки»
Aston Martin опустился на новое дно
Все материалы
Силовые структуры
Укравшего 12 тонн техники подполковника Балтфлота заподозрили в новых хищениях
«В sizo не так уж забавно»
Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
Опубликован список самых роскошных могил воров в законе
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Американец осужден за хищение 11 миллиардов рублей в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Россия испытала военный интернет
Найдена главная причина появления рака
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Все материалы
Спорт
Сам себе хозяин
Убийства, обманы и деньги: как живет главный боксер современности
Бразилец из сборной России ответил противникам натурализации
«Зенит» предложил нападающему «Барселоны» рекордную зарплату
Чемпион мира по боксу сядет в тюрьму на 18 лет за насилие над дочерью
Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»
Поветкин узнал имя следующего соперника
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Все материалы
Культура
Убийцы, насильники и студенты
Как грехи отцов мешают жить детям — книги недели
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Алексиевич совершила каминг-аут
Киркоров вслед за Галкиным раскритиковал «гламурный ор по поводу пожаров»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Все материалы
Интернет и СМИ
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
Найден способ заразить любой iPhone через сообщения
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Twitter-аккаунт посольства России в Сирии заблокировали
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Определены самые популярные бренды лета
Назван любимый премиальный кроссовер россиян
46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети
Модель Playboy утопила Lamborghini в бассейне
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Самый большой авиалайнер в мире появился в аэропорту из ниоткуда и приземлился
Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию
Россияне поставили рекорд в Турции
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Учитель нашел в парке алмаз весом 2,12 карата
Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух
Все материалы
Тест новой Mazda3
Она не очень быстрая, она переднеприводная, тесная, низкая и дорогая. И она нам нравится!
Самые крутые и странные автомобили в самом центре Москвы
Посмотрите, как прошла юбилейная Кастом Конвенция
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Китайцы показали кроссовер с огромным количеством дверей
Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы
Дилеры оказалась не готовы работать с Lada XRay Cross
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Назван город России с худшим ЖКХ
В России подешевела ипотека
Россияне засобирались в Испанию
Российские коммунальщики отремонтировали улицу кусками надгробий
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы