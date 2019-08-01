В Москве в 6-й раз пройдет День Индии

В Москве с 9 по 11 августа пройдет фестиваль «День Индии», приуроченный к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Праздник пройдет в столице уже в шестой раз на территории парка «Сокольники». Там для гостей организуют несколько тематических зон. Так, посетители смогут принять участие в мастер-классах по йоге, медитации и танцам, посмотреть современные индийские фильмы на большом экране, а также посетить сеанс массажа.

Кроме того, в парке будет работать восточный базар, где разместятся более 120 киосков с индийскими сувенирами, чаем, сладостями и другими продуктами. В частности, в рамках Дней Индии пройдет фестиваль манго, на котором москвичи смогут приобрести несколько видов этого фрукта. Также гости фестиваля получат возможность попробовать блюда индийской кухни, которые в «Сокольниках» представят 30 лучших ресторан, работающих в Москве.

Кульминацией праздника станет парад колесниц божеств Ратха-Ятра, также горожан ждет концерт с традиционными индийскими танцами и песнями.

Фестиваль проводит Национальный Индийский Культурный центр «СИТА» при поддержке посольства Индии в России, Министерства культуры России и правительства Москвы. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 22:00, вход на них будет свободным. При этом те, кто заранее зарегистрируется на сайте, получат сувениры от организаторов.

Подробную программу можно найти на официальном сайте.

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