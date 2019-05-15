Москвичей научат уравновешивать эмоции

Индийский национальный культурный центр СИТА организует в Москве пятый Международный день йоги. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Himalaya Международный Йога Фестиваль» будет проходить 21 июня в столичном парке «Зарядье». Посетителями события могут стать как опытные практики, которые давно занимаются йогой, так и новички.

Отмечается, что в культурную программу фестиваля войдут упражнения на дыхание, йога для детей, йога для пожилых людей, йога для беременных, медитация, упражнения для уравновешивания эмоций, коррекция осанки, введение в аюрведическую медицинскую систему и практика произнесения мантр.

«На фестивале вы можете научиться целостному подходу к своему здоровью и благополучию, создавая союз между внутренним и внешним миром», — говорится в описании мероприятия.

В 2018 году фестиваль «День Индии» проходил с 10 по 12 августа в парке «Сокольники». В качестве развлечений гостям предлагались мастер-классы индийского танца, хинди и йоги.

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