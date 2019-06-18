Москвичей научат правильно дышать

Индийский национальный культурный центр СИТА организует в Москве пятый Международный день йоги. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Himalaya Международный Йога Фестиваль» пройдет 21 июня в столичном парке «Зарядье». Посетителями события могут стать как опытные практики, которые давно занимаются йогой, так и новички.

Гостям предлагается принять участие в индийских культурных программах, попробовать дыхательные упражнения, йогу для детей, йогу для пожилых людей, йогу для беременных, медитацию, упражнения для уравновешивания эмоций и упражнения по коррекции осанки.

В честь пятого международного фестиваля организаторы пригласили на мероприятие индийского гуру Шри Шри Рави Шанкара.

В 2018 году фестиваль «День Индии» проходил с 10 по 12 августа в парке «Сокольники». В качестве развлечений гостям предлагались мастер-классы индийского танца, хинди и йоги.

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