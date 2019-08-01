Назван срок межевания земли под платную дорогу из Москвы в Казань

Проект межевания территорий, где пройдёт скоростная платная автодорога Москва — Казань планируется получить до 29 мая 2020 года. Компания Автодор объявила тендер по выбору разработчика проекта, сообщает агентство Regnum.

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Стоимость контракта составляет 1,58 миллиарда рублей. Подрядчик обязан разработать схему межевания, согласовать проект и «обеспечить» его утверждение Росавтодором. Автодорога протяженностью 729 километров позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часа — почти в два раза.

Строительство платной скоростной автомагистрали Москва — Казань включено в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанный до 2024 года, и является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

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