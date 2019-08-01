Овечкин намекнул на скорое завершение карьеры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

33-летний форвард напомнил, что в 2021 году у него истекает контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья», — заявил он.

Спортсмен признался, что хочет избежать травм. «Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми», — заключил Овечкин.

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В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/2019 Овечкин провел 81 матч. Россиянин отметился 51 заброшенной шайбой и 38 раз ассистировал партнерам, став лучшим снайпером турнира.

В 2018 году Овечкин привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли. Трофей стал первым в истории клуба. Российский форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

В составе российской сборной Овечкин трижды становился чемпионом мира. За национальную команду форвард провел 106 матчей, в которых забросил 45 шайб и отметился 34 голевыми передачами.

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