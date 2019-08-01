Объявлены все участники фестиваля Signal

Музыкальный фестиваль Signal объявил всех музыкантов, которые выступят на мероприятии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В список вошли композитор и одна из ключевых фигур культового британского лейбла Warp Mira Calix, технодуэт Kas:st, экспериментальный аудиовизуальный проект Broken Composers и дуэт Suspense Deluxe. Также на фестивале выступят исполнители Binh, Omar, Cancelled, Electric Blue, D.A.L.I., Zots, Stab9, Boym, Mashkov, Soul of Void, Agraba, ГШ и Утро.

Ранее организаторы объявили об участии в проекте представителей британской андеграунд-сцены Blawan и Pariah в составе дуэта Karenn, немца Матиса Мутца, электронщика Кристиана Феннеша, группы Rezzett и резидента берлинского клуба Berghain Филлипа Солманна, известного как Efdemin.

Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа в Никола-Ленивце. Приобрести билеты на Signal можно на официальном сайте.

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