Названы иностранные участники фестиваля Signal

Британские исполнители электронной музыки Objekt, Andy Stott и Samuel Kerridge выступят на фестивале Signal 2019 в Никола-Ленивце. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В фестивале также примет участие группа Rezzett. Помимо этого, на Signal выступят российские электронщики Abelle, Vlada, Lipelis и Алексей Бобровский.

Мероприятие пройдет с 16 по 18 августа. Подробнее о Signal можно узнать на официальном сайте и в группе в Facebook. Ранее сообщалось, что на фестивале также выступят резидент берлинского клуба Berghain Филлип Солманн, известный как Efdemin, и итальянский дуэт Boot & Tax.

Летом 2018 года в список хэдлайнеров Signal вошли Tommy Four Seven, Myn, Robert Lippok, Anthony Linell / Abdulla Rashim, Tofu Productions (Fumiya Tanaka + Thomas Melchior), Radio Slave, Onur Ozer, AK41 (Dan Andrei + Kozo), Francesco Del Garda, Digby, Laurine Frost, Tijana T, Lovefingers, Kris Baha, Lucrecia Dalt , The Proper Ornaments, Andrew James Gustav, Roman Flugel.

