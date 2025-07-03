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11:30, 3 июля 2025Россия

Власти опубликовали обращение к липчанам об обломках БПЛА и детях

Губернатор Артамонов: Обломки БПЛА продолжают находить в районе смерти липчанки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают находить в районе смерти липчанки и в Ельце. Об этом сообщил в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также представитель власти опубликовал обращение к жителям региона об обломках БПЛА — он предупредил липчан, чтобы те разъяснили детям опасность таких предметов.

«Пусть они (дети) сразу сообщают взрослым, если что-то подобное увидят (...) Специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок», — сообщил чиновник.

Ранее Артамонов показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ.

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