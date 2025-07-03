Липецкий губернатор показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ

Липецкий губернатор Артамонов показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ

В сети появились кадры дома, где жила женщина, которая получила несовместимые с жизнью травмы при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область. Их публикует губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

На кадрах виден дом, кровля которого, а также несущие стены получили значительные повреждения. В здании выбиты окна, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

«В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль. На месте падения обломков работают оперативные службы. Территорию тщательно обследуют. Проведем оценку ущерба. Всю необходимую помощь людям окажем», — написал Артамонов.

Он добавил, что никому из жителей поврежденных домов не потребовалось переселение в пункты временного размещения. Для уточнения оперативной обстановки будет проведено заседание оперштаба.

ВСУ пытались атаковать Липецкую область в ночь на 3 июля, над регионом сбили 10 дронов. В результате пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы, еще два человека пострадали. Губернатор сообщал, что один из дронов попал в недостроенный многоквартирный дом, из-за падения обломков другого беспилотника на предприятии в Ельце начался пожар.