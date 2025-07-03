Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 3 июля 2025Россия

Липецкий губернатор показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ

Липецкий губернатор Артамонов показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова

В сети появились кадры дома, где жила женщина, которая получила несовместимые с жизнью травмы при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область. Их публикует губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

На кадрах виден дом, кровля которого, а также несущие стены получили значительные повреждения. В здании выбиты окна, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова

«В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль. На месте падения обломков работают оперативные службы. Территорию тщательно обследуют. Проведем оценку ущерба. Всю необходимую помощь людям окажем», — написал Артамонов.

Он добавил, что никому из жителей поврежденных домов не потребовалось переселение в пункты временного размещения. Для уточнения оперативной обстановки будет проведено заседание оперштаба.

ВСУ пытались атаковать Липецкую область в ночь на 3 июля, над регионом сбили 10 дронов. В результате пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы, еще два человека пострадали. Губернатор сообщал, что один из дронов попал в недостроенный многоквартирный дом, из-за падения обломков другого беспилотника на предприятии в Ельце начался пожар.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа начала подготовку к выводу войск США

    Украинский дрон долетел до Самарской области

    Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

    На Украине объявили в розыск трех российских артистов

    Назван срок возвращения летней погоды в Москву

    Неизвестный поджег машину семьи главы российской цирковой студии

    Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа

    Легенда рок-музыки рассказала о наркозависимости

    Липецкий губернатор показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ

    ФИФА продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости