Пострадавшая от домогательств россиянка пожаловалась на равнодушных полицейских

В Москве пострадавшей от домогательств девушке отказали в возбуждении дела

Жительнице Москвы, заявившей в полицию о домогательствах со стороны незнакомого мужчины, отказали в возбуждении уголовного дела. Рассказ россиянки в своем Telegram-канале публикует издание «Осторожно новости».

По словам девушки, в январе она шла по подземному переходу метро «Преображенская площадь», когда на лестнице к ней подбежал неизвестный и начал трогать ее за интимные места, после чего сразу сбежал. Полицейские по очереди много часов опрашивали москвичку, каждый интересовался, насколько глубоко насильник засунул руку. Но в итоге домогавшегося мужчину оштрафовали на 1000 рублей, а в возбуждении уголовного дела отказали.

Ранее суд наказал двух фигурантов дела о домогательствах к девушкам в Москве. 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о домогательствах в центре Москвы. Инциденты произошли в Китай-городе, на Покровке и Чистых прудах. Волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).