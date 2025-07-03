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11:31, 3 июля 2025Силовые структуры

Пострадавшая от домогательств россиянка пожаловалась на равнодушных полицейских

В Москве пострадавшей от домогательств девушке отказали в возбуждении дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительнице Москвы, заявившей в полицию о домогательствах со стороны незнакомого мужчины, отказали в возбуждении уголовного дела. Рассказ россиянки в своем Telegram-канале публикует издание «Осторожно новости».

По словам девушки, в январе она шла по подземному переходу метро «Преображенская площадь», когда на лестнице к ней подбежал неизвестный и начал трогать ее за интимные места, после чего сразу сбежал. Полицейские по очереди много часов опрашивали москвичку, каждый интересовался, насколько глубоко насильник засунул руку. Но в итоге домогавшегося мужчину оштрафовали на 1000 рублей, а в возбуждении уголовного дела отказали.

Ранее суд наказал двух фигурантов дела о домогательствах к девушкам в Москве. 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о домогательствах в центре Москвы. Инциденты произошли в Китай-городе, на Покровке и Чистых прудах. Волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

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