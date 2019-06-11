Фестиваль Signal объявил третью волну артистов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 июня.

На мероприятии выступят представители британской андеграунд-сцены Blawan и Pariah в составе дуэта Karenn. Объединившись восемь лет назад, музыканты предвосхитили тренд на жесткое звучание, а позднее начали работу на собственном лейбле Voam.

На фестиваля также отыграют такие диджеи, как tINI и Francesco Del Garda. На сцене Meadow Мария Теряева представит свой проект Maria Teriaeva w/ band, в основе которого сочетание очень редкого синтезатора Buchla Easel и струнно-духовых инструментов. Кроме того, прозвучат лайвы Kovyazin D и Fogh Depot. Специальный музыкальный акт подготовит артист Oid.

Мероприятие пройдет с 15 по 18 августа в Никола-Ленивце. Приобрести билеты на Signal можно на официальном сайте.

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