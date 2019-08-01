В Москве запустят вертолетное такси

Компания «Хелиэкспресс» запустит регулярные пассажирские вертолетные перевозки из своего вертолетного парка в Одинцово в аэропорт Жуковский. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Вертолеты будут курсировать между Одинцово и Жуковским во время авиасалона МАКС, который пройдет с 27 августа по 1 сентября. В перевозках будут использоваться вертолеты «Ансат», рассчитанные на семерых пассажиров. Билеты на рейс можно будет купить на сайте компании.
Стоимость билета в одну сторону — от 19 тысяч до 23 тысяч рублей в зависимости от времени. Продолжительность полета составит 20 минут. По утрам вертолеты будут выполнять четыре рейса в сторону аэропорта, по вечерам — три в обратном направлении. В общей сложности за шесть дней авиасалона будет выполнено 42 рейса.
В «РВС-холдинге», куда входит компания, пояснили, что в будущем планируют запустить регулярные перевозки между Москвой и региональными столицами Центрального федерального округа. Во время МАКС планируется отработать операционные и технологические процессы.
Такие регулярные вертолетные перевозки организуются в Москве и области впервые за почти 50 лет. В период с 1960-го по 1971 год они на регулярной основе выполнялись с вертолетной станции «Аэрофлота» рядом с Ленинградским шоссе в аэропорты Внуково и Шереметьево. Кроме того, были регулярные рейсы между этими аэропортами и между Внуково и аэропортом Быково.