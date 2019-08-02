Бывший чемпион UFC рассказал о молитве Макгрегора за соперника Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор будет молиться за победу американца Дастина Порье в поединке против Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг.

Биспинг считает, что победа Порье откроет Макгрегору легкий путь к бою за чемпионский пояс в легком весе. Американец напомнил, что ирландец уже выигрывал у Порье, причем сделал это без проблем.

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Действующим чемпионом UFC в легком весе является Нурмагомедов. 7 сентября он проведет защиту титула против Порье. Их поединок пройдет в Абу-Даби. Для россиянина этот бой станет первым с октября 2018-го, когда он досрочно победил Макгрегора. Сам ирландец с того момента в октагон не выходил.

30-летний Нурмагомедов выиграл все 27 поединков в профессиональной карьере. В послужном списке Порье 25 побед при пяти поражениях. В сентябре 2014-го он проиграл Макгрегору.

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