Путин упростил украинцам жизнь в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ. Документ опубликован в пятницу, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в России сокращается с шести до четырех месяцев. Такое разрешение будет выдаваться отдельным категориям иностранцев без учета квоты. Эта норма распространяется на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданами РФ, являются участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.

Кроме того, закон расширяет круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. К таким лицам относятся те, кто родился на территории РСФСР и состоял в гражданстве СССР; дети, родившиеся в России; иностранные граждане, которые были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР. Также вид на жительство без разрешения на временное проживание могут получить высококвалифицированные специалисты, которые не менее полугода работали в России по специальности, а также лица, у которых прекращено российское гражданство.

Установлено, что вид на жительство подлежит замене так же, как и российский паспорт, — при достижении иностранцем возраста 14-ти, 20-ти и 45 лет.

Ранее 2 августа сообщалось, что военная прокуратура Украины начала допрос жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. В ведомстве указали, что располагают полной картиной происходящего и занимаются установлением личности всех граждан, которые подали заявки на получение российского документа.

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