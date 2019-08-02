Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ».

Он подчеркнул, что следователи действуют в рамках закона. По словам Матиоса, военная прокуратура располагает полной картиной происходящего и занимается установлением личности всех граждан Украины, которые подали заявки на получение российских паспортов.

Прокурор также отметил, что из тех 13 тысяч человек, о которых украинским властям известно, большая часть граждан была идентифицирована.

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17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процесс получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Указами от 24 апреля и 1 мая текущего года Путин распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму и Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что эта мера реализуется в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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