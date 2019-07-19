Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины

Указ президента России об упрощении процесса предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей сочли посланием Западу о необходимости начать федерализацию Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, это тот аспект, который все, комментирующие указ российского президента, упускают. Он также отмечает, что «послание» направляется Западу в преддверии досрочных парламентских выборов на Украине. «Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по крайней мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния», — раскрывает Климкин суть «послания» российского лидера.

По его словам, Запад может дать согласие на российский сценарий. Украина, чтобы не допустить этого, должна укрепить взаимодействие со своими «партнерами и друзьями», представив собственную стратегию. Сделать это необходимо до того, как Москва начнет реализацию своего сценария, уточняет Климкин.

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17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно новому документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Ранее Путин двумя своими указами 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (территории, фактически находящиеся под контролем самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»), а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях.

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