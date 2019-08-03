Футбольный тренер поплатился за желание вытянуть ноги в самолете

Главный тренер португальского футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту не был допущен до перелета из аэропорта Фаро. Об этом сообщает RTP.

По информации издания, причиной стал конфликт между тренером и стюардами. 46-летний Са Пинту захотел вытянуть ноги в самолете, однако ему запретили это сделать. Запрет разозлил португальца, он начал спорить с бортпроводниками и устроил скандал. Тренер доказывал, что купил билет на одно из самых дорогих передних кресел, где он мог расположиться в комфортных условиях.

Са Пинту возглавил «Брагу» летом этого года. Контракт с тренером рассчитан на один сезон. Португалец начал тренерскую карьеру в 2010 году. Будучи игроком, он становился чемпионом Португалии (сезон-2001/02) и дважды обладателем Кубка страны в составе лиссабонского «Спортинга».

В 1997 году Са Пинту, узнав о том, что не попал в состав сборной Португалии на очередной матч, избил тренера национальной команды Артура Жорже. За это футболист был дисквалифицирован на год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!