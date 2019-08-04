ЦСКА обыграл «Рубин»

Московский ЦСКА оказался сильнее казанского «Рубина» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал форвард армейцев Федор Чалов. Он отличился на 41-й минуте.

Для ЦСКА победа стала третьей в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда Виктора Гончаренко набрала девять очков и приблизилась к лидеру чемпионата «Зениту».

3 августа санкт-петербургский клуб сыграл вничью с «Краснодаром» 1:1. Сперва защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос поразил собственные ворота. А в добавленное время счет сравнял Артем Дзюба.

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