Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами

@Lshot / Telegram

Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара». Авторы отмечают, что болельщики могли спровоцировать представителей правоохранительных органов.

Конфликт с омоновцами возник из-за того, что болельщики, желавшие покурить в перерыве, наткнулись на ограждения и попытались их отодвинуть.

Фанаты начали двигать забор, сотрудники ОМОНа попытались не допустить этого. Конфликт также намеревался сдержать сотрудник службы безопасности «Зенита», однако между сторонами все равно завязалась драка.

Матч завершился со счетом 1:1.

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