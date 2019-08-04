Футбольные болельщики отправили омоновца в травмпункт после матча

В Санкт-Петербурге после футбольного матча «Зенит» — «Краснодар» сотрудник ОМОН получил травму в результате столкновения с болельщиками петербургского футбольного клуба. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, инцидент произошел за пределами чаши стадиона «Газпром Арена». Уточняется, что болельщики «Зенита» кинули в обеспечивавшую порядок группу ОМОНа тяжелый предмет, в результате чего один из сотрудников получил травму и был доставлен в медучреждение. Серьезно он не пострадал.

«В перерыве футбольного матча <...> на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит". По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ», — говорится в сообщении Российской премьер-лиги (РПЛ), цитирует «Интерфакс».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» проходил в рамках четвертого тура РПЛ и закончился со счетом 1:1. Несмотря на ничью, «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 10 очков. В четырех матчах подопечные Сергея Семака одержали три победы и один раз сыграли вничью.

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