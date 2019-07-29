Аршавин и Дзюба поругались

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и нападающий команды Артем Дзюба поспорили из-за выбора лучшего игрока матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Аршавин в ответ на критику Дзюбы заявил, что разбирается в футболе. «Надеюсь, что разбираюсь в футболе. Что должно случиться, чтобы я выбрал Дзюбу лучшим игроком матча? Он просто должен быть лучшим», — сказал он.

После матча против «Оренбурга» Дзюба призвал не включать Аршавина в состав экспертов, выбирающих лучшего игрока. «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — заявил тогда форвард.

Матч в Оренбурге завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Дзюба сделал голевую передачу на Сердара Азмуна на 1-й минуте игры, а на 55-й реализовал пенальти. Лучшим игроком матча был назван вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев.

«Зенит» одержал три победы в трех матчах и стал лидером РПЛ.

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