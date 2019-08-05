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Boeing обвинили в деградации космонавтики США

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Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающемся созданием ракет космического назначения.

Коллектив под руководством ученого занимался, среди прочего, вопросами орбитальной дозаправки, которую в Boeing посчитали угрозой разработке сверхтяжелого носителя Space Launch System (SLS), поскольку решение, предлагаемое группой Соуэрса, позволяло исследовать дальний космос существующими тогда носителями.

«Boeing пришел в ярость и попытался уволить меня. Слава моему генеральному директору, который заступился за меня. Но нам запретили даже говорить об этом», — написал в Twitter специалист.

По его мнению, если бы в 2011 году ULA согласилось с концепцией многоразовой криогенной верхней ракетной ступени Advanced Cryogenic Evolved Stage (ACES), то в настоящее время Boeing и Lockheed Martin были бы мировыми монополистами в такой технологии.

В настоящее время физик является профессором Колорадской горной школы. Представитель Boeing заверил ArsTechnica, что изучит твит Соуэрса.

Издание отмечает, что заявление ученого коррелирует с позицией сенатора Ричарда Шелби из Алабамы, где расположен Космический центр Маршала НАСА, на мощностях которого создается SLS, фактически запретившего дискуссию о криогенных топливных баках. ArsTechnica напоминает заявление бывшего администратора НАСА Чарльза Болдена, который в 2014 году призвал прекратить разговоры о криогенных топливных баках, поскольку «SLS реальна», а Falcon Heavy существует только в проекте, и слова главы ULA Тори Бруно, который в 2018 году заявил о том, что развитие ACES не прекращено, но отложено.

Издание отмечает, что в настоящее время НАСА начало менять свою позицию, начав совместно со SpaceX работать над технологией орбитальной дозаправки для многоразового корабля Starship.

В июле Boeing отказался от участия в тендере Военно-воздушных сил (ВВС) США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), предполагающем постепенную замену с 2027 года всех 450 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования Minuteman-III (LGM-30G), поскольку не смогли сформировать более выгодное экономически предложение для ВВС по сравнению с другим претендентом на победу — американской компанией Northrop Grumman.

В том же месяце прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.

Первый полет частично-многоразовый сверхтяжелый носитель Falcon Heavy совершил в феврале 2018 года. В настоящее время проведено три пуска такой ракеты, каждый из которых признан успешным. Создание Falcon Heavy обошлось SpaceX в 500 миллионов долларов и потребовало четыре года.

Разработка SLS ведется под руководством Boeing восемь лет и потребовала 14 миллиардов долларов. Первый полет носителя намечен на 2020 год, однако с высокой вероятностью будет перенесен на 2021 год.

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