Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»

Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух. Соответствующее видео опубликовал в Twitter глава американской компании Илон Маск.

Бизнесмен отметил, что проведенный тест оказался успешным.

Согласно NASASpaceFlight.com, прототип Starship поднялся на высоту около 20 метров, а затем сманеврировал на несколько метров в сторону. Американское издание пишет, что Маск планирует через одну-две недели провести еще один тест летательного аппарата, предполагающий подъем на высоту примерно 200 метров.

Ранее проводимые в июле испытания Starhopper сопровождались возгораниями: сначала пожар произошел на пусковой площадке, затем летательный аппарат загорелся в ходе статических огневых испытаний ракетного двигателя Raptor.

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В ноябре 2018 года Маск заявил, что вторую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR (Big Falcon Rocket).

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит 6 двигателей Raptor, первая — 31. Raptor отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

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