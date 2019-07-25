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Лунный корабль SpaceX снова подгорел

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@NASASpaceflight / Twitter

Прототип создаваемого американской компанией SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, загорелся в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США). Соответствующее видео опубликовал в Twitter управляющий редактор NASASpaceFlight.com Крис Бергин.

Как сообщается в публикации американского портала, ракетный двигатель Raptor позволил прототипу Starhopper подняться на несколько сантиметров вверх, однако из-за начавшегося пожара был выключен. Изначально космический корабль должен был подняться на высоту около 20 метров и совершить несколько маневров вбок.

Ранее в июле прототип Starhopper загорелся в ходе статических огневых испытаний Raptor.

В ноябре 2018 года глава SpaceX Илон Маск заявил, что вторую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR (Big Falcon Rocket).

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит 6 двигателей Raptor, первая — 31. Raptor отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

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