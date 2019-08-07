Стало известно о первой жертве штурма резиденции Атамбаева

Во время штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева погиб человек. Об этом сообщает информационное агентство 24.kg.

«По данным журналиста 24.kg, есть один погибший», — говорится в сообщении агенства. Информация остается неподтвержденной.

Кроме того, в больницы поступили по меньшей мере 10 человек, один из них был ранен в живот, другой поступил с ранением кистей рук от резиновых пуль и контузией глаза. Среди пострадавших журналистка издания 24.kg Аида Джумашова — ей в ногу попала резиновая пуля.

Штурм резиденции Атамбаева в киргизском селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. К операции был привлечен спецназ, который применил резиновые пули и светошумовые гранаты против сторонников экс-президента.

СМИ сообщали, что Атамбаева задержал спецназ. Однако позже эту информацию опровергли.

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