Сайентолог прошел курс по преодолению спадов в жизни и попался ФСБ

По уголовному делу о хищении земель спецназначения в Московской области появился новый фигурант — предприниматель Антон Елгин из Сайентологической церкви Москвы. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, Бабушкинский суд столицы выдал санкцию на его арест.

Предприниматель подозревается в посредничестве при передаче взятки первому заместителю главы администрации подмосковного Чехова Дмитрию Фришу. Чиновника отблагодарили двумя участками стоимостью 70 миллионов рублей в деревне Репниково за покровительство при отчуждении земель спецназначения, на которых расположены воинские части.

В коттедже Елгина чекисты нашли сайентологическую литературу, свидетельства и дипломы. Так, один из этих документов имеет символ общины сайентологов — оттиск подписи основателя движения Рона Хаббарда. Диплом подтверждает, что Елгин прошел курс «Преодоление подъемов и спадов в жизни». Также у него был обнаружен каталог ассоциации предпринимателей «Wise 2016 стран СНГ и Балтии», которые применяют технологию управления Хаббарда для эффективного решения проблем в бизнесе. Фамилия Елгина указана в каталоге.

Дмитрий Фриш был задержан 21 марта 2019 года. На своем посту первого замглавы чеховской администрации он обеспечивал взаимодействие администрации с силовыми органами и отвечал за внутреннюю политику. До поступления на госслужбу Фриш работал в уголовном розыске.

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Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2015 году Фриш подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона, а затем незаконно предоставил по этой сделке рассрочку оплаты на 10 лет. До настоящего времени деньги за проданное здание в бюджет не поступили, размер ущерба установит оценочная экспертиза.

По делу о хищении земель спецназначения фигурирует чеховский предприниматель Николай Павлинов, которого СМИ называют криминальным авторитетом по кличке Павлин.

Международное движение сайентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. Организация насчитывает миллионы последователей по всему миру. Осенью 2015 года Мосгорсуд ликвидировал «Сайентологическую церковь Москвы».

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