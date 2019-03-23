В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на собственные источники.

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Были обнаружены как лекции основоположника секты Рона Хаббарда, так и рекламные брошюры псевдоцеркви. По утверждению работников предприятия, руководство агитировало их присоединиться к сайентологам, а в случае отказа применялись штрафные санкции.

Собеседники телеканала утверждают, что ЛССП вместо поставок нового оборудования ремонтировал старые станки, проводя их по бумагам как новые. Часть денег шла в сайентологическую церковь.

22 марта ФСБ устроила обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа. Сумма похищенного не раскрывалась.

Международное движение сайентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. Организация насчитывает миллионы последователей по всему миру. Осенью 2015 года Мосгорсуд ликвидировал «Сайентологическую церковь Москвы». Также суды признали книги этой секты экстремистскими и запретили их распространение в России.

ФСБ РФ

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