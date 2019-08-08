Россия отчитала США за призыв выходить на протесты

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Публикация американской стороной данных о времени сбора на несанкционированную акцию в Москве и ее маршрута — это пример явной агитации стран Запада. Об этом заявил начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов, передает ТАСС.

Подобная информация была размещена на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter. Тимохов отметил, что она подавалась как предупреждение ради безопасности американцев, «однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться».

В МИД указали, что внутриполитические события в других странах не освещаются с таким пристрастием, а критика действий сотрудников правоохранительных органов России — «демагогия и лицемерное применение двойных стандартов». Тимохов подчеркнул, что комментарии о пропорциональности применения силы находятся не в компетенции западных дипломатов и юридически необоснованны, поскольку подобного определения в принципе не существует.

Ранее сообщалось, что МИД выразил недовольство аналогичным призывом немецкого телеканала Deutsche Welle перед массовыми акциями в Москве. До этого в ведомстве обвинили США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Последний несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

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