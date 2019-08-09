Россия предприняла демарш из-за призыва США к протестам

Советника-посланника американского посольства США в Москве Тима Ричардсона вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 9 августа, на сайте ведомства.

Дипломату сделали представление из-за публикации американской стороной данных о несанкционированной акции в Москве 3 августа. Отмечается, что информация была размещена на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter и на сайте посольства.

В МИД указали, что Россия «расценивает размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию». Это, в свою очередь, является попыткой вмешательства во внутренние дела, подчеркнули в ведомстве.

8 августа в МИД сообщили, что публикация американской стороной данных несанкционированной акции подавалась как предупреждение ради безопасности американцев, «однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться».

Ранее сообщалось, что МИД выразил недовольство аналогичным призывом немецкого телеканала Deutsche Welle перед массовыми акциями в Москве. До этого в ведомстве обвинили США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Последний несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В акции приняли участие около 1,5 тысячи граждан.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!